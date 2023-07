Nuova amichevole in programma per la Roma. Dopo aver pareggiato contro il Braga per 1-1, la squadra di Mourinho sfiderà alle ore 20 di sabato 29 luglio l’Estrela Amadora, squadra portoghese neopromossa nella massima divisione lusitana. L’incontro verrà disputato allo Stadio Municipal di Albufeira nell’ambito del precampionato dei giallorossi.