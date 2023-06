ATP Queen’s 2023, programma e orari venerdì 23 giugno con Musetti-Rune

È stato pubblicato ufficialmente il programma dell’ATP 500 del Queen’s per quel che concerne venerdì 23 giugno, giornata che sarà interamente dedicata ai quarti di finale. Quando in Italia saranno le 13, si partirà con lo scontro tra Alex de Minaur e Adrian Mannarino. Subito dopo, quindi indicativamente tra le 14:30 e le 15:30, sarà la volta di Lorenzo Musetti: il numero 16 del mondo sarà atteso dal difficile test contro Holger Rune. Infine, Sebastian Korda affronterà Cameron Norrie e Carlos Alcaraz se la vedrà contro uno tra Francisco Cerundolo e Grigor Dimitrov.

ATP 500 QUEEN’S – IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 23 GIUGNO

A partire dalle 13:00 – (7) De Minaur vs Mannarino

A seguire – (6) Musetti vs (2) Rune

A seguire – Korda vs (5) Norrie

A seguire – (1) Alcaraz vs Cerundolo/Dimitrov