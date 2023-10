Milan, Thiaw nel mirino del Real Madrid: possibile offerta da 20 milioni

Malick Thiaw potrebbe finire presto nel mirino del Real Madrid. Il difensore classe 2001 del Milan avrebbe infatti attirato l’attenzione delle Merengues, con le sue prestazioni positive che gli hanno fatto guadagnare anche la convocazione nella nazionale tedesca e un posto da titolare nello scacchiere di Pioli. Stando alle indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, il Real sarebbe pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Nelle prossime settimane potrebbe già muoversi qualcosa, con il Milan chiamato a resistere per mantenere uno dei suoi giovani più futuribili.