La satira di Luca e Paolo: “Quanto successo al Genoa contro il Milan molto più scandaloso della guerra Israele-Palestina”

Il contestato gol di Pulisic in Genoa-Milan continua a tener banco e invade anche il talk show politico DiMartedì su La7, dove il duo comico formato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu (tifosi genoani doc) ha dedicato una porzione della loro copertina con un parallelismo satirico con il conflitto tra Israele e la Palestina volutamente spinto all’eccesso: “Noi confondiamo le guerre con le partite di calcio come diceva Churchill, ma in realtà noi trattiamo tutto come le partite di calcio. In quel bar che è Twitter, domenica si parlava al primo posto di Israele e al secondo Genoa-Milan, allo stesso modo, con gli stessi toni scandalizzati, le stesse visioni tra tifoserie sorde. Per gli italiani sui social Genoa contro Milan e Palestina contro Israele è la stessa cosa, la stessa gravità… Nessuno che arriva a capire che quello che è successo al Genoa contro il Milan è molto più scandaloso, è una roba vergognosa: e mi**hia, ‘ha presa di mano”.