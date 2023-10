Belgio, Lukaku saluta Eden Hazard: “Hai segnato la storia, sei un esempio”

Romelu Lukaku ha tributato un video a Eden Hazard, che ha chiuso la carriera da calciatore all’età di 32 anni. L’attaccante della Roma ha così salutato l’ex compagno: “Hai segnato la storia del calcio belga ma non solo, del calcio in generale per tutti quelli che lo amano – afferma Lukaku – Siamo cresciuti insieme in Nazionale ed è stato un onore giocare con te. Hai reso le persone felici, sei stato un esempio sia per i giovani che per quelli come me. Ti auguro il meglio per te e per la tua famiglia, soprattutto ti auguro di rimanere in salute.”