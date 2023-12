Milan, Sky: occhi su Hamed Junior Traoré in uscita dal Bournemouth

Il Milan sta valutando un colpo offensivo. Per il ruolo di trequartista, ma con duttilità tale da giocare anche da esterno o in mezzo al campo, la società rossonera, come riferisce Sky Sport, pensa anche a Hamed Junior Traoré, attualmente al Bournemouth ma vecchia conoscenza della Serie A visti i trascorsi al Sassuolo. Il classe 2000 ha lasciato i neroverdi esattamente un anno fa, prima in prestito, poi in estate a titolo definitivo, ma gli inglesi sono pronti a privarsene. Da sottolineare come non sia certo un giocatore poco incline agli infortuni: nel 2022/2023 è stato fuori per 182 giorni complessivi a causa di tre problemi fisici, nessuno però di natura muscolare.