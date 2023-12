Rafael Leao risponde agli haters, ripubblicando un post nelle sue storie di Instagram. Un gruppo di sciatori, gli haters, sono in cima a una montagna, mentre uno solo ha il coraggio di scendere lungo il pendio – in questo caso il calciatore del Milan – per raggiungere la valle, ovvero i sogni.

https://www.instagram.com/stories/iamrafaeleao93/3267139216624802412/