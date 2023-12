Milan Skriniar: “All’Inter anni bellissimi, ma Psg step più grande della mia carriera”

“L’Inter è uno dei club più grandi e non solo in Italia, nel mondo. C’ho giocato per sei stagioni e sono stati anni bellissimi, durante i quali abbiamo vinto cinque titoli. Ma il Psg rappresenta lo step più grande della mia carriera”. Parola di Milan Skriniar, che in un’intervista ai canali ufficiali del Psg, ha raccontato i suoi anni di Inter prima del trasferimento, non senza polemiche, in Francia: “Quando arrivai a Milano non si giocava la Champions League da parecchio e noi ci riuscimmo a qualificarsi al primo tentativo. È stato bello per me e per la società. Ma ora sono molto orgoglioso di essere a Parigi. Qui mi sento molto bene, ho dei compagni fantastici e tutti sanno che il Psg è tra i club più forti. Prima di firmare, ho parlato a lungo con Hakimi e mi fece capire la reale dimensione di questo club”.