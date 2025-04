Si chiude con un pareggio per 1-1 il derby d’andata valido per la sfida di semifinale tra Milan e Inter. Sul tabellino la firma è di Abraham e Calhanoglu. Un risultato che lascia aperto ogni scenario in vista del ritorno, in programma mercoledì 23 aprile. Dopo un primo tempo senza reti, è il Milan a sbloccare il punteggio ad inizio ripresa: Jimenez serve Fofana al centro, un rimpallo premia Abraham, che finta l’appoggio sul francese ma va sul destro e batte Martinez con un bel diagonale. L’Inter pareggia i conti al 67′: Correa serve all’indietro Calhanoglu, che lascia partire un collo destro potente dalla distanza che piega le mani di Maignan.

LE PAGELLE DI MILAN-INTER

MILAN

Maignan 6

Sul gol di Calhanoglu emerge una sua responsabilità, anche se vede la palla all’ultimo. Ma nella sua partita ci sono tanti interventi, alcuni dei quali difficilissimi come quello su Zalewski e l’ultimo su Mkhitaryan

Walker 5.5

Un liscio clamoroso per poco non porta al 2-1 di Zalewski. Un errore inaccettabile per un veterano come lui

Gabbia 6.5

Poche sbavature nel suo match. Controlla bene i diretti avversari

Thiaw 6.5

Non sbaglia nulla per 87 minuti: attento e ordinato nei disimpegni. All’88’ per poco non la combina grossa con una palla sanguinosa in area, ma è sempre lui ad allontanare il pericolo

Theo Hernández 6

Prende un giallo al 19′ per un fallo su Bisseck, ma se la cava bene nonostante la spada di Damocle. In difesa se la cava e nascono pochi pericoli dalla sua parte. Ma in attacco la spinta non è quella dei tempi migliori

Fofana 6.5

Gioca un’ora ad alti livelli, vincendo contrasti e indovinando linee di passaggio. Nel finale accusa la stanchezza (88′ Bondo sv)

Reijnders 6

Il miglior giocatore della stagione rossonera trova la sufficienza in una delle partite più importanti di questo rush finale. Offre alcuni spunti interessanti dal punto di vista tecnico e regge bene l’urto anche negli scontri più ruvidi

Jiménez 5.5

Luci e ombre nella sua partita. Cala nella ripresa, specialmente dopo l’ingresso di Zalewski (68′ Sottil 5 Non entra in partita)

Pulisic 5.5

Non gioca un grande derby, nonostante un inizio promettente. Nel secondo tempo è stanco e si vede (76′ Joao Felix sv)

Leão 6

Non sfigura, anzi. Ma manca lo squillo decisivo. Martinez gli nega il gol nel primo tempo e nella ripresa va vicino al palo con un bel destro a giro (87′ Chukwueze sv)

Abraham 7.5

Vince il ballottaggio con Jovic e Gimenez, ma la giocata migliore del primo tempo la offre in difesa con un grande salvataggio sulla linea dopo un colpo di testa di De Vrij. È in forma e si vede: il gol dell’1-0 è frutto di una grande preparazione al tiro e di una lucidità ritrovata in zona rete (76′ Gimenez sv)

INTER

Martínez 6

La parata al 26′ su Leao è da grande portiere, come lo è l’uscita coi piedi su Abraham, ma sul tiro vincente dell’inglese ad inizio ripresa poteva fare qualcosa in più. Nell’ordinaria amministrazione dimostra personalità. Il futuro è suo

Bisseck 5

Sul gol di Abraham sceglie di chiudere la linea di passaggio di tacco ma non lo specchio della porta all’inglese. Un errore di scelta. L’ex Roma lo punisce (60′ Pavard Meglio del collega di reparto)

De Vrij 6.5

In copertina va una scivolata su Leao lanciato verso la porta. Fa le cose con ordine nella veste di perno (79′ Acerbi sv)

Bastoni 6.5

Ha preso parte a sei gol nella stagione 2024/25 con una rete e cinque assist e ha eguagliato il suo record personale stabilito nel 2022/23. Oggi si ‘limita’ a fare le cose bene in difesa con diverse letture intelligenti e tutt’altro che scontate



Darmian 5

L’assenza di Dumfries si sente. Perde tanti duelli con Theo Hernandez e Leao

Frattesi 5

Ha la palla dell’1-0 al 45′, ma il suo colpo di testa è troppo timido per impensierire Maignan. Non mancano sbavature tecniche nella sua partita e anche nel rimpallo che ha portato al gol di Abraham è apparso fin troppo leggero (59′ Mkhitaryan 6.5 Dialoga bene con i compagni e orchestra qualche ripartenza pericolosa. Maignan gli nega il gol all’85’)

Çalhanoğlu 7

Nel momento più delicato l’ex di turno tira il coniglio fuori dal cilindro: destro terrificante che piega le mani di Maignan. Da segnalare anche un grande recupero su Gimenez nel finale. Il migliore in campo

Barella 5

Irriconoscibile. Si affaccia una volta dalle parti di Maignan con un tiro a giro, ma nel complesso commette tanti, troppi errori

C. Augusto 6

Fatica a rendersi pericoloso in fase offensiva, ma in zona arretrata fa buona guardia (59′ Zalewski 6 Entra subito nel vivo del gioco. Si divora la palla dell’1-2 da un metro)

Thuram 6

Ha già realizzato due reti in quattro derby giocati, ma oggi non si illumina in zona gol. Lotta e gestisce bene i palloni che gravitano nella sua area di competenza, ma l’intesa con Correa non è delle migliori

Correa 6

La preparazione al tiro di Calhanoglu è il suo miglior highlight. Sbaglia qualcosa nel finale (90′ Berenbruch sv)