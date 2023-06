Milan, occhi su Morata: l’attaccante piace anche in Arabia ma vuole restare in Europa

Alvaro Morata è il nome nuovo per l’attacco del Milan dopo l’incredibile colpo di scena che ha coinvolto Marcus Thuram, destinato all’Inter. Il calciatore spagnolo è tra i profili seguiti dalla dirigenza rossonera in questi giorni secondo la Gazzetta dello Sport e potrebbe essere destinato alla cessione da parte dell’Atletico Madrid nonostante il recente rinnovo di contratto firmato. Sull’ex Juventus c’è forte interesse anche dall’Arabia Saudita, ma preferirebbe rimanere in Europa e il feeling con l’Italia di certo è speciale per Alvaro.