Sassuolo, Carnevali: “Frattesi? Stiamo parlando con Inter, Juve e Roma. Il Milan per ora non ce l’ha chiesto”

Tra i nomi più chiacchierati di queste prime settimane di calciomercato c’è senza ombra di dubbio Davide Frattesi. Al centrocampista del Sassuolo sono interessate molte big italiane e l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali in un’intervista a Il Messagggero ha fatto il punto della situazione: “Stiamo parlando con Roma, Juve e Inter. Sento dire del Milan, soprattutto dopo la cessione di Tonali, ma almeno fin qui non ce l’hanno chiesto, mentre con le altre i discorsi sono in piedi e ci siamo incontrati”, ha dichiarato il dirigente dei neroverdi, che spera di poter dar vita ad un’asta per il pupillo del suo centrocampo.