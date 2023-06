Juventus, cedere gli esuberi è la priorità: il club spera di incassare 50 milioni

Tra gli obiettivi primari della Juventus in questa sessione di mercato c’è quello di piazzare – preferibilmente in maniera definitiva – gli esuberi. Le cessioni in prestito di Denis Zakaria, Weston McKennie, Arthur nel corso della scorsa stagione infatti non hanno sortito effetto, considerato che tutti e tre sono tornati alla base quest’estate. In più si aggiunge la situazione di Alex Sandro, per il quale è scattato il rinnovo automatico, ma che la società preferirebbe vendere visto l’ingaggio abbastanza alto. Secondo quanto afferma la Gazzetta dello Sport, l’obiettivo sarebbe quello di raggiungere almeno 50 milioni di euro fra parte fissa a bonus da queste quattro cessioni.