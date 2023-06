Milan, dall’Inghilterra: Tonali vicino al Newcastle per 70 milioni

Sandro Tonali è sempre più vicino al Newcastle. Dopo la giornata di martedì, in cui la squadra inglese aveva presentato una prima offerta da 50 milioni di euro poi respinta dal Milan, le negoziazioni sono continuate nelle ultime ore tra i due club e ora sembra che l’intesa sia stata trovata. Secondo The Athletic, una delle testate di maggiore importanza oltremanica, l’accordo tra la società rossonera e il Newcastle si aggira attorno ai 70 milioni di euro. L’acquisto del centrocampista attualmente impegnato con l’Under 21 nell’Europeo di categoria, potrebbe diventare l’acquisto più alto nella storia del club al pari con quello di Isak, prelevato la scorsa estate dalla Real Sociedad per 70 milioni più 5 di bonus.