Juve, Allegri sceglie Magnanelli: “Figura giusta per il mio staff”

Massimiliano Allegri sceglie Francesco Magnanelli per il nuovo Staff. L’ex calciatore del Sassuolo, di cui è stato protagonista con 520 presenze complessive e un forte attaccamento alla maglia, ha iniziato a vivere una nuova parentesi da allenatore dall’estate scorsa, quando è entrato a far parte dello staff di Alessio Dionisi. Ora però l’ex centrocampista è la prima scelta di Max Allegri che vede in lui un collaboratore giovane e che possa comunicare facilmente con i calciatori, trasmettendo ai giovani il senso di appartenenza utile per fare la differenza. Magnanelli presto incontrerà la società per ufficializzare il suo futuro.