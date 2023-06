Serie C, il Mantova spera. Il presidente Piccoli: “Pronta la documentazione per la riammissione”

Nel pomeriggio odierno il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha constatato che la domanda di ammissione per la stagione 2023/24 è stata presentata da 59 club, tra i quali non risulta il Pordenone Calcio. Tra le squadre maggiormente interessate alla questione c’è il Mantova, il cui presidente Filippo Piccoli ha rilasciato dichiarazioni al sito ufficiale del club: “Apprendiamo con immenso piacere la comunicazione ufficiale della Lega Pro che sancisce la possibilità di poter presentare la domanda per essere riammessi. Già da settimane eravamo pronti con la documentazione e provvederemo a notificarla nei prossimi giorni. Siamo soddisfatti di quest’opportunità, dovremo essere bravi come società a sfruttare al meglio l’occasione per accelerare sempre più il percorso di cambiamento e costruzione messo in atto da qualche settimana. Chiedo alla piazza e ai tifosi di avere fiducia in ciò che stiamo facendo, ho la netta consapevolezza che stia nascendo qualcosa di importante.”