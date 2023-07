Milan, il ds dell’Alkmaar conferma: “Reijnders più vicino, hanno dimostrato di volerlo”

Milan e Tijjani Reijnders più vicini. A confermarlo è Max Huiberts, ds dell’AZ Alkmaar poco prima dell’amichevole contro il Lech Poznan. “Le sensazioni sono molto più positive ora“, le parole del dirigente al Noordhollands Dagblad. “Ha il nostro permesso per parlare con il Milan, se non lo ha già fatto. Hanno dimostrato che lo vogliono davvero, l’ultima conversazione con loro è stata buona: siamo vicini. Non è ancora finita ma Reijnders sta andando”.