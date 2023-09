Milan, Ballo-Touré e Origi ceduti in prestito

Ultime ore di calciomercato ricche di avvenimenti in zona cessioni per il Milan. I rossoneri hanno infatti piazzato due giocatori in esubero con altrettanti prestiti in Inghilterra. Fodé Ballo-Touré è infatti passato al Fulham fino al 30 giugno 2024, come specificato dalla nota ufficiale del club rossonero. Stessa sorte ma diversa destinazione anche per Divock Origi, che in questa stagione vestirà la maglia del Nottingham Forest. In questo caso però è stato anche specificato che la formula prevede il diritto di riscatto in favore degli inglesi.