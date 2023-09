Highlights e gol Roma-Milan 1-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 335

Il video con gli highlights e i gol di Roma-Milan 1-2, match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico prova di forza dei rossoneri che passano grazie al rigore di Giroud e al raddoppio firmato Leao. In undici contro dieci per mezzora per l’espulsione di Giroud, i giallorossi faticano a creare e anche l’ingresso di Lukaku non influisce in positivo in tal senso, arriva il gol di Spinazzola nel finale ma non b asta. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

CANALE YOUTUBE LEGA SERIE A

CANALE YOUTUBE DAZN

LE PAGELLE