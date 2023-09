Fiorentina, ecco Maxime Lopez: “Contento di arrivare in una squadra forte”

Maxime Lopez è sbarcato in queste ore a Firenze e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche per ufficializzare il passaggio dal Sassuolo alla Fiorentina. Il centrocampista francese ha però già rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore viola, intercettato dai giornalisti all’aeroporto Vespucci: “Adesso sono squalificato, ma spero di poter giocare molto presto. Sono contento di arrivare in una squadra forte, ci vediamo presto. Forza viola”.