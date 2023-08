Tahirovic: “Ajax miglior club per un giovane. Mourinho? Miglior allenatore difensivo della storia”

Benjamin Tahirovic, ex centrocampista della Roma passato all’Ajax in questa finestra di calciomercato, ha concesso un’intervista al portale vi.nl. Il calciatore bosniaco, tra i temi affrontati, ha commentato il suo trasferimento in Olanda: “Ero in Nazionale quando il mio procuratore mi disse che l’Ajax era interessato a me. Gli dissi ‘Non serve che io ci pensi, chiudi il trasferimento e basta’. L’Ajax è il club miglior al mondo per un giovane, un trampolino di lancio verso i vertici mondiali. Inoltre, l’idea di giocare davanti a 50.000 persone mi emozionava perché la pressione mi spinge a dare il meglio di me“.

Tahirovic ha poi raccontato il suo percorso in giallorosso: “Quando arrivai l’allenatore dell’under 18 mi disse che, pur sapendo che fossi un attaccante, mi vedevano come un centrocampista. Un anno e mezzo dopo sono arrivato in prima squadra sotto la guida di Mourinho. A mio avviso è l’allenatore difensivo migliore di sempre“.