Sandro Tonali è tornato a essere protagonista dopo mesi difficili che avrebbero potuto segnare negativamente la sua carriera.

Il centrocampista italiano, passato al Newcastle nell’estate 2023 per circa 70 milioni di euro, ha vissuto un lungo stop forzato a causa della squalifica per il caso scommesse. Una vicenda che lo ha tenuto fuori dai campi fino alla fine di agosto 2024, ma dalla quale è riemerso con determinazione e maturità. Tonali ha riconquistato spazio nel club inglese e si è messo subito al servizio della squadra. Il tecnico Eddie Howe ha più volte lodato il suo contributo, sia in termini tecnici che di personalità, confermandolo come punto fermo del centrocampo.

Le sue prestazioni hanno attirato nuovamente l’attenzione della Serie A: in particolare Juventus e Inter avrebbero sondato la possibilità di riportarlo in Italia. Ma il Newcastle ha blindato il suo gioiello, valutandolo oltre i 90 milioni di euro. Una cifra che, per ora, rende complicato qualsiasi assalto concreto. Le voci sul futuro di Tonali non si sono placate, ma il diretto interessato sembra intenzionato a restare in Inghilterra per consolidare la sua crescita. Dopo aver superato uno dei momenti più duri della sua carriera, Tonali è oggi un esempio di resilienza: tornato in campo, è pronto a scrivere una nuova pagina della sua storia calcistica. E non è escluso che, in futuro, possa riportare la sua classe anche sui campi italiani, ma solo alle giuste condizioni.

Doccia fredda per la Juve, Tonali al Barcellona

Il nome di Sandro Tonali torna a circolare con insistenza nei corridoi del Barcellona. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i catalani sarebbero tornati a valutare con attenzione il centrocampista italiano, attualmente sotto contratto con il Newcastle. Il feeling tra le parti non è certo una novità: già nel 2020, ai tempi del Brescia, Massimo Cellino aveva svelato di aver ricevuto e rifiutato una proposta da 65 milioni di euro più due giovani da parte del club blaugrana. Una trattativa mai sbocciata, ma che oggi potrebbe tornare d’attualità e mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus. Giuntoli seguiva il giocatore da tempo, ma la qualificazione in Champions sarebbe comunque un paletto fondamentale per arrivare al centrocampista ex Milan. Ora, con la concorrenza blaugrana tutto è più difficile per l’ex dt del Napoli.

Determinanti in questa fase sarebbero i report confortanti arrivati da Andrea Mancini, figlio di Roberto e oggi sotto ingaggio nello staff tecnico del Barcellona, che conosce bene il giocatore e ne apprezza caratteristiche e mentalità. Tonali, nonostante la lunga squalifica per il caso scommesse, è considerato un profilo di grande affidabilità e prospettiva, capace di integrarsi in un contesto tattico esigente come quello blaugrana. Il suo ritorno in campo è previsto per la prossima estate e diversi top club europei restano vigili. Il Barça, alle prese con una delicata rifondazione a centrocampo, potrebbe davvero tornare alla carica. E stavolta, a differenza del passato, i tempi potrebbero essere maturi.