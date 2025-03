Sorteggiati i gironi degli Europei di basket maschili 2025. La manifestazione andrà in scena dal 27 agosto al 15 settembre prossimi in Lettonia (Riga), Finlandia (Tampere), Polonia (Katowice) e Cipro (Limassol). Le fasi finali si disputeranno tutte a Riga, che ospiterà anche lo svolgimento di un girone. L’Italia di Gianmarco Pozzecco, in terza fascia insieme a Montenegro, Polonia e Repubblica Ceca, è stata inserita nel Gruppo C (a Limassol) con Spagna (fascia 1), Grecia (fascia 2), Georgia (fascia 4), Bosnia ed Herzegovina (fascia 5) e Cipro (fascia 6 e paese ospitante). Urna positiva per quanto riguarda la prima fascia, ma poteva andare decisamente meglio in tutte le altre fasce.

Le avversarie

1ª fascia – Evitata la Francia di Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) finalista ai Giochi Olimpici di Parigi, la Spagna è sicuramente più abbordabile della Serbia di Nikola Jokic (Denver Nuggets) e di Bogdan Bogdanovic (Los Angeles Clippers) e della solidissima Germania dei fratelli Wagner (Orlando Magic) e di Dennis Schroder (Detroit Pistons). Spagna che ai Giochi Olimpici è uscita ai gironi, ma che vanta un roster molto equilibrato e costruito su giocatori d’esperienza e protagonisti in Eurolega. Allenata da Sergio Scariolo, nei potenziali convocati della Roja l’unico Nba dovrebbe essere Santi Aldama, utilizzato con grande frequenza come sesto uomo ai Memphis Grizzlies. La stella della formazione iberica è Lorenzo Brown, attualmente in canotta Panathinaikos, playmaker ex Toronto Raptors, Phoenix Suns, Philadelphia 76ers e Minnesota Timberwolves. A 34 anni, 35 il 26 agosto, Brown è chiamato all’ultima grande manifestazione della carriera. Tanti i veterani dell’Eurolega. C’è Sergio Llull, classe 1987, colonna portante del Real Madrid dal 2007, e ci sono i fratelli Juancho e Guillermo, detto Willy, Hernangomez, entrambi per breve tempo in Nba e attuallmente titolari in Eurolega con le maglie di Panathinaikos e Barcellona. Una formazione che non ha una vera e propria stella, ma che potrà contare sul collettivo e sulle idee tattiche di Scariolo.

2ª fascia – Peggio di così non poteva andare. Lettonia e Lituania, nonostante i precedenti storici particolarmente negativi, erano le pescate migliori. Tra la Slovenia di Luka Doncic e la Grecia di Giannis Antetokounmpo, la Nazionale guidata dall’ala grande in forza ai Milwaukee Bucks era lo spauracchio principale. Sarà Italia-Grecia, che sarà anche la sfida di apertura degli Europei degli azzurri. La formazione di Spanoulis non può contare solo, come spesso si dice, sul fenomeno Antetokounmpo. Il quintetto potenziale è di altissima caratura. Il centro Kostas Papanikolau è titolare inamovibile sotto canestro nel suo Olympiakos dal 2016. Anche il gigante Papapetrou, 206 cm, darà il suo contributo dalla panchina. La Grecia è una squadra di grande qualità grazie al talento di Nick Calathes, playmaker ex Memphis Grizzlies e attualmente al Monaco, e di Thomas Walkup, che all’Olympiakos forma una super coppia insieme a Papanikolau. Il roster non è lungo come quello della Spagna, nonostante i vari Larentzakis, Papagiannis e Charalampopoulos, ma Antetokounmpo & co si candidano ad essere i favoriti per il primo posto nel girone.

4ª fascia – Erano da evitare Finlandia e Georgia. Ci sarà la Georgia di Toko Shenghelia (stella della Virtus Bologna), più insidiosa anche della Finlandia del solo Lauri Markannen (Utah Jazz). Un’avversaria solida e più coriacea delle deboli Turchia e Israele. La formazione guidata da coach Dzikic fa della fisicità il suo attributo principale. Oltre a Shenghelia, Sandro Mamukelashvili (San Antonio Spurs) e Goga Bitadze (Orland Magic) creeranno non poca apprensione alla difesa dell’Italia. In particolare in centro dei Magic, sta disputando la miglior stagione in carriera in Nba. Nel confronto diretto gli azzurri di Pozzecco partono avanti, ma vietato sottovalutare la Georgia.

5ª fascia – Tra le più abbordabili Belgio, Gran Bretagna ed Estonia, l’Italia pesca la Bosnia ed Herzegovina, una formazione ricca di talento e che può contare sul centro Nba Yusuf Nurkic (Charlotte Hornets) e sull’ala titolare del Real Madrid Dzanan Musa. Anche qui gli azzurri partono avanti, ma la Bosnia è capace di mettere insieme prestazioni di altissimo livello in competizioni del genere. Insieme alla Georgia è la principale avversaria dell’Italia per il terzo posto nel girone.

6ª fascia – C’è Cipro, la probabile cenerentola del girone che si trova in una fase finale degli Europei in quanto paese ospitante.

I gironi e la formula

Quattro gironi da 6 squadre, con le prime 4 classificate ad accedere al turno successivo. Le 16 qualificate si affronteranno agli ottavi con le squadre del girone adiacente. Le formazioni del girone A contro quelle del girone B (A1 vs B4, A2 vs B3, A3 vs B2, A4 vs B1) e le formazioni del girone C contro quelle del girone D (C1 vs D4, C2, vs D3, C3 vs D2, C4 vs D1).

Gruppo A – Riga (Lettonia)

Portogallo

Estonia

Lettonia

Turchia

Serbia

Repubblica Ceca

Gruppo B – Tampere (Finlandia)

Germania

Finlandia

Gran Bretagna

Lituania

Svezia

Montenegro

Gruppo C – Limassol (Cipro)

Cipro

ITALIA

Georgia

Spagna

Grecia

Bosnia & Herzegovina

Gruppo D – Katowice (Polonia)

Islanda

Francia

Slovenia

Polonia

Belgio

Israele

Il calendario dell’Italia

28 agosto – Italia vs Grecia (ore 18.00)

30 agosto – Italia vs Georgia (ore 18.00)

31 agosto – Italia vs Bosnia (ore 18.00)

2 settembre – Italia vs Spagna (ore 18.00)

4 settembre – Italia vs Cipro (ore 18.00)