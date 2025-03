Serviva una prestazione stellare. Quando c’è da brillare nei momenti decisivi, la nazionale statunitense non si tira indietro e così ha fatto nella finale del Mixed Aerials Team sulle colline di St. Moritz, in occasione dei Mondiali di freestyle in Engadina. Al trio composto da Kaila Kuhn, Quinn Dehlinger e Christopher Lillis è servito il punteggio di 344,63 per salire sul gradino più alto del podio, riuscendo a gestire bene la pressione e la posta in gioco nei momenti decisivi. Applausi in particolare per Kuhn, che all’esordio in un evento a squadre è riuscita a regalarsi un punteggio di 100,29 nella big final regalando alla squadra statunitense un vantaggio iniziale. Al resto hanno pensato gli altri due compagni di squadra, Dehlinger e Lillis, già componenti della squadra che ha vinto il titolo mondiale a Bakuriani nel 2023. Dehlinger è atterrato pulito, totalizzando 119 punti. “Ero proprio in cima, seduto e parlavo da solo, dicendomi: decolla, tocca terra, atterra e lascia che i giudici facciano il resto. Kaila l’ho vista crescere, Quinn è come un fratellino per me. Non potevo deluderli. Mi è già capitato di trovarmi in questi momenti, sapevo cosa dovevo fare ed ero semplicemente felice di eseguire il compito che mi era stato affidato”, ha detto il veterano Lillis, l’atleta più esperto dei tre, dopo aver aggiunto al bottino finale altri 125,34 punti.

Sufficienti per precedere l’Ucraina, alla quale non è bastato il punteggio monstre di Dmytro Kotovskyi, capace di collezionare 133.12. Anhelina Brykina non è andato oltre 57.96, mentre Oleksandr Okipniuk ha raccolto 121.7 punti. Medaglia di bronzo invece per la Svizzera di Lina Kozomara (64.74 punti), Noe Roth (114.03) e Pirmin Werner (102.66) per un totale di 281.43. Tra le deluse odierne c’è la Cina. La campionessa olimpica in carica Xu Mengtao non è andata oltre 59,61 punti, mentre Wang Xindi si è accontentata di 94,69 punti. Meglio è andata a Qi Guangpu, che ha ottenuto 119,03 punti, non sufficienti comunque per permettere al team cinese di tenere il passo delle prime della classe. Non solo. La Cina ha chiuso alle spalle di Australia (4°, 272.49) e Canada (5°, 272.89). Settima posizione per il Kazakhstan (266.89).