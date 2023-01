Roma, Zaniolo assente in allenamento: decisione condivisa col club, ore di riflessione sul mercato

Nicolò Zaniolo non si è presentato a Trigoria per l’allenamento di questa mattina della Roma. La decisione è stata concordata con la società per permettere al calciatore di riflettere in chiave mercato in questi ultimi due giorni di trasferimenti. L’attaccante, come noto, ha chiesto la cessione, ma l’unica offerta fin qui arrivata – quella del Bournemouth – è stata rispedita al mittente.