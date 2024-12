Harry Maguire in Serie A nel calciomercato di gennaio: il top club ha bisogno di rinforzare la difesa e prende il centrale del Manchester United.

Ormai ci siamo, mancano pochi giorni a gennaio e le squadre di Serie A si stanno muovendo per provare a rinforzarsi nel corso della sessione di calciomercato invernale.

Chi vuole aggiungere calciatori alla rosa per affrontare al meglio la seconda parte di stagione fatta di tanti impegni tra campionato e le varie coppe, chi ha bisogno di sostituire i giocatori infortunati, chi vuole cambiare qualche tassello nei vari reparti. Insomma, il mercato di gennaio è chiamato “mercato di riparazione” non a caso.

E in questo mese di gennaio che si appresta ad arrivare potrebbe sbarcare in Serie A un certo Harry Maguire. Come riportato da varie testate inglesi e dal New York Times, l’ex capitano del Manchester United potrebbe finire al Napoli nel corso del mercato invernale.

Maguire Napoli, i partenopei provano il grande colpo di mercato

La situazione di Harry Maguire al Manchester United è particolare. Il centrale inglese ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione con un’opzione di rinnovo fino al 2026 che però non è stata ancora attivata. Senza un rinnovo, Maguire ha l’opportunità di accordarsi con un altro club e firmare un pre-contratto in vista della prossima stagione. Così, lo United lo perderebbe a parametro zero.

Con l’arrivo di Ruben Amorim e il ritorno alla difesa a tre, Maguire sta ritrovando il suo spazio al centro della retroguardia dei Red Devils. L’allenatore portoghese ha inoltre ammesso pubblicamente di apprezzare la sua leadership. Insomma, un momento positivo per il classe ’93. Ma la scadenza contrattuale resta lì.

Ecco che in questa situazione particolare potrebbe inserirsi il Napoli, che vorrebbe rinforzare la difesa, soprattutto dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno che ha messo in mostra le lacune difensive delle riserve.

Una trattativa non facile, ma il club azzurro proverà a sfruttare i buoni rapporti con la società inglese dopo l’operazione che ha portato Scott McTominay proprio dal Manchester United al Napoli la scorsa estate. Su Maguire però sono da registrare anche i vari sondaggi di altri club come Leicester, Fenerbahce e Galatasaray, pronti ad affondare il colpo per il centrale della Nazionale inglese.