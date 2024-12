L’Inter risponde ad Atalanta e Napoli, prendendosi tre punti fondamentali nel posticipo che chiude il 17° turno di Serie A 2024/2025. Al Meazza non è una serata facile per gli uomini di Simone Inzaghi, che riescono però a sconfiggere il Como per 2-0 grazie alle reti di Carlos Augusto e Marcus Thuram, ottenendo così l’undicesima affermazione in questo campionato. L’Inter sale a 37 punti, a -1 dalla squadra di Conte e a -3 da quella di Gasperini, ma con una partita da recuperare. Dopo tre risultati utili consecutivi si ferma la striscia positiva della compagine allenata da Fabregas, che resta a quota 15 in sedicesima piazza.

LA CRONACA DI INTER-COMO

Inter che deve fare i conti con l’emergenza in difesa e si presenta con il trio composto da Bisseck, Bastoni e Carlos Augusto. Una prima fase di partita abbastanza di studio, con le due squadre che faticano a creare vere e proprie occasioni da gol. Poco prima del decimo minuto di gioco azione personale di Thuram ribattuta da Goldaniga, poi è Dumfries che non riesce a trovare la porta. Al ventesimo è invece Lautaro ad avere una bella chance: l’attaccante argentino si gira in area di rigore su una palla di Bisseck ma non vede un compagno libero. Ma la vera occasione da rete per i nerazzurri arriva poco dopo la mezz’ora, quando è Mkhitaryan a imbeccare ancora una volta Dumfries, ma la conclusione dell’esterno destro olandese finisce alta non di poco sopra la traversa. In generale un primo tempo non dei migliori per la squadra di Inzaghi, che va negli spogliatoi sullo 0-0.

I nerazzurri però iniziano la seconda frazione con un piglio diverso e si costruiscono già un paio di chances nel giro di pochi minuti. Alla fine il gol che sblocca il risultato arriva da calcio d’angolo, con Carlos Augusto che trova spazio e colpisce di testa per l’1-0 dei suoi. Lo stesso brasiliano poco dopo è fondamentale anche in difesa, quando su un cross teso e pericoloso dalla sinistra riesce a compiere un intervento provvidenziale per anticipare Goldaniga. Da quest’azione scaturisce un corner il cui sviluppo porta Nico Paz alla conclusione, ma Sommer para in due tempi. Il 2-0 dell’Inter arriva poco dopo, ma viene annullato poiché sulla conclusione di Dimarco tocca palla Lautaro che però era in posizione irregolare. Nel recupero, poi, ci pensa il solito Marcus Thuram: punta il difensore, si sposta sulla destra e trova una mina vincente sul primo palo con Reina che non ci arriva. Tredicesimo gol per il francese, che si toglie la maglia e fa festeggiare San Siro.

LE PAGELLE DI INTER-COMO

IL MIGLIORE: Thuram – Prosegue la stagione fenomenale dell’attaccante arrivato lo scorso anno a Milano. Una partita di sacrificio e per i compagni per 90′, poi nel recupero si inventa un destro clamoroso che fa esplodere il Meazza.

IL PEGGIORE: Belotti – Da qualche settimana a questa parte Fabregas ha stravolto le gerarchie in attacco, con il ‘Gallo’ che trova più spazio rispetto a capitan Cutrone. In campo, però, oggi Belotti si vede poco e quando lo si vede sbaglia.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6 (29′ st De Vrij 6), Bastoni 6, Carlos Augusto 7; Dumfries 5.5, Barella 5.5 (29′ st Zielinski 6), Calhanoglu 6, Mkhitaryan 6 (44′ st Frattesi sv), Dimarco 5.5 (35′ st Buchanan sv); Lautaro Martinez 6 (44′ st Taremi sv), Thuram 7.5. In panchina: J. Martinez, Calligaris, Arnautovic, Correa, Asllani, Palacios, Aidoo, Motta. Allenatore: Inzaghi 7

COMO (3-4-2-1): Reina 5.5; Goldaniga 6, Dossena 6, Kempf 6 (29’st Barba 6); Van der Brempt 5.5, Sergi Roberto 6 (20’st Kone 6), Da Cunha 6, Fadera 6.5 (43’st Cerri sv); Strefezza 5.5 (20’st Cutrone 6), Paz 6; Belotti 5 (29’st Mazzitelli 6). In panchina: Audero, Iovine, Baselli, Jack, Engelhardt, Braunoder, Verdi. Allenatore: Fabregas 6.5

ARBITRO: Giua di Olbia 5.5.

RETI: 3’st Carlos Augusto, 47’st Thuram.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in ottime condizioni. Ammoniti: Bisseck, Thuram, Fabregas (non dal campo), Da Cunha, Mazzitelli. Angoli: 7-1. Recupero: 0′ pt, 4′ st.