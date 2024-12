L’Olimpia Milano batte Trapani nel posticipo della 17^ giornata Serie A 2024/2025 di basket, ritrovando la vittoria in campionato dopo tre sconfitte di fila. Un successo importante per i meneghini, che salgono a 14 punti: all’Unipol Forum termina 105-90. Grande prova anche per la formazione di coach Repesa, che reagisce alla prova di forza dell’Olimpia adattandosi agli altissimi ritmi imposti da Milano nella seconda parte di match. 29 punti per Mirotic e 22 di Shields, mentre per Trapani ad andare sopra i 20 punti sono Galloway, Alibegovic e Notae.

Olimpia Milano-Trapani, la cronaca

Partono fortissimo gli uomini di coach Repesa, subito molto efficaci da tre, andando a segno con Galloway e soprattutto Robinson, grande protagonista del primo quarto (4-12). Il contropiede di Petrucelli vale il massimo vantaggio ospite sul +12 (8-20), ma l’Olimpia rientra bene da un time out e, punto su punto, recupera fino al 22-22, prima del canestro in appoggio di Notae che chiude il primo parziale. Il secondo quarto si apre con Diop e Bolmaro che ribaltano il risultato. In generale, l’Olimpia sale di livello in maniera considerevole, trovando soluzioni varie e andando a canestro con molti giocatori. Galloway ed Eboua tamponano, e Trapani è a tre punti dall’Olimpia all’intervallo lungo (50-47).

Ma l’inerzia ormai è tutta a favore dei meneghini, che approfittano anche di un problema fisico che esclude dal match Robinson. La mano di Mirotic e Shields è caldissima anche da tre, e gli uomini di coach Messina arrivano a sfiorare i venti punti di vantaggio. Per i siciliani, l’unico faro in questa fase è Alibegovic, che tiene i suoi a contatto. Trapani reagisce colpo su colpo dimostrando un carattere enorme, confermandosi come una realtà che può davvero arrivare in fondo al campionato. A rendere onore a tale prestazione è il livello del gioco dell’Olimpia, che con grande carattere chiude una partita complicata, trascinata dalle stelle di Mirotic e Shields.

Il tabellino della partita

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO: Dimitrijevic 10, Mannion 7, Tonut 6, Bolmaro 10, Brooks, LeDay 6, Ricci 2, Flaccadori ne, Diop 13, Caruso, Shields 22, Mirotic 29. Allenatore: Messina.

TRAPANI SHARK: Eboua 10, Notae 21, Horton, Robinson 8, Rossato 2, Alibegovic 21, Galloway 20, Petrucelli 8, Mollura ne, Pleiss, Gentile, Brown. Allenatore: Repesa.

ARBITRI: Giovannetti-Valzani-Galasso.

NOTE: parziali 22-24, 50-47, 81-63. Tiri liberi: Milano 25/29, Trapani 13/19.