Lukaku, Zazzaroni: “Un giorno professa amore eterno e quello dopo è capace di spiazzanti infedeltà”

Il Corriere dello Sport, a 24 ore dalla prima pagina dedicata alla possibilità che Romelu Lukaku possa diventare un nuovo calciatore della Juventus, tiene viva la pista e lo fa attraverso le parole del suo Direttore, Ivan Zazzaroni. “La chiave dell’operazione che porterebbe Lukaku a Torino è Vlahovic. La variabile è rappresentata da Lukaku, capace di spettacolari professioni d’amore eterno per i colori che indossa ma anche di improvvise e spiazzanti infedeltà. Per dire, un giorno rifiuta il trasferimento in Arabia e il giorno dopo chiede a Brozovic di unirsi a lui per formare un pacchetto più prezioso e costoso da presentare all’Al-Hilal”, scrive proprio Zazzaroni.