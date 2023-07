Golf, LIV Tour 2023: Cameron Smith trionfa al Centurion Club di St.Albans

Successo per Cameron Smith nella tappa di Londra del LIV Golf 2023. Il golfista australiano al Centurion Club di St.Albans ha chiuso con un totale di 198 (-15) davanti al connazionale Marc Leishman e all’americano Patrick Reed, che hanno chiuso entrambi la competizione con uno score di 199 (-14). Nella prova a quadre trionfo della squadra 4Aces Gc” che, guidata da Dustin Johnson, ha trionfato davanti al “Ripper GC”. L’australiano è ora pronto a difendere il titolo nel The Open, quarto e ultimo Major maschile del 2023 in programma dal 20 al 23 luglio al Royal Livepool GC di Hoylake, sempre in Inghilterra.