Calcio, Nainggolan scherza sull’inglese di Sabatini: il dirigente risponde a tono

Divertente botta e risposta sui social tra Radja Nainggolan e Walter Sabatini. Il belga e il dirigente italiano si conoscono dai tempi della Roma e sono in ottimi rapporti. Tanto per il ‘Ninja’ da permettere una frecciatina all’inglese di Sabatini, che su Instagram aveva annunciato l’apertura di un’agenzia di consulenza. Lo stesso ex ds aveva chiuso il post con un “Scusate per il mio inglese poco elegante“, ciò però non ha impedito a Nainggolan di commentare con “Very good english…“. La replica di Sabatini non si è fatta attendere: “Radja mi prendi per il c…? Se va bene per te, va bene per chiunque”.