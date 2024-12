Nessuno se lo sarebbe aspettato, ma uno dei due bomber migliori della Serie A potrebbe lasciare l’Inter. Una cessione tanto inaspettata quanto eccellente, che potrebbe cambiare le sorti del calciomercato.

Lautaro Martinez e Marcus Thuram stanno vivendo una stagione che viaggia su binari differenti, anche se poi l’intento principale rimane quello di lavorare per la squadra. L’argentino sta faticando a trovare il gol e rispetto allo score della scorsa stagione si trova ben al di sotto delle aspettative: 6 gol e 4 assist in 20 partite tra tutte le competizioni. Thuram, di contro, ha quasi raggiunto il suo record personale in Serie A (15 gol) grazie alle 12 reti già siglate, in aggiunta a 6 assist e a prestazioni sempre di gran pregio.

Lautaro è ben lontano dalle 27 segnature dello scorso anno e quest’anno sta emergendo di più il lavoro a servizio della squadra, anziché l’aspetto puramente statistico. Sta di fatto che molte squadre farebbero carte false pur di avere uno di questi ragazzi tra le proprie fila e, al contempo, l’Inter avrebbe l’occasione di portare in cassa un introito considerevole in ambo i casi. I pericoli maggiori arrivano dalla Premier e dalla Spagna.

Sirene estere per Lautaro e Thuram, l’Inter ci pensa

L’Inter negli ultimi anni ha avuto la grande capacità di fare investimenti con un ritorno altissimo, come nel caso di Thuram e Lautaro, pagati entrambi intorno ai 25 milioni e ora apprezzati a cifre quasi quattro volte superiori. Se per l’argentino la valutazione, almeno stando allo scorso anno, potrebbe aggirarsi attorno ai 100 milioni, per il figlio d’arte Thuram le cifre orbitano tra i 70 e gli 80 milioni.

Sul francese ci sarebbe praticamente mezza Premier League pronta a fare offerte considerevoli, soprattutto squadre come Arsenal, Manchester City e Tottenham. Non manca però l’interesse nella sua patria, perché anche il Paris Saint Germain parrebbe intenzionato ad avviare quantomeno un sondaggio per tastare le intenzioni dell’Inter. La cosa certa è che in Serie A nessuno può permettersi certe cifre, quindi il destino dell’attaccante, se non all’Inter, sarà all’estero.

Vale lo stesso per Lautaro. Anche se il suo collega sta guadagnando sempre più favori dalle big europee, per Martinez una destinazione allettante potrebbe essere Barcellona. I blaugrana non navigano in acque limpide per quanto concerne l’aspetto economico, per questo dalla Spagna ci si potrebbe aspettare uno scambio di contropartite più una piccola parte in denaro. Entrambi i calciatori hanno un contratto a lunga scadenza, con Thuram che è legato all’Inter fino al 2028 e Martinez fino al 2029: questo permetterà ai nerazzurri eventualmente di non fare sconti a nessuno.