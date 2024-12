Il calciomercato di gennaio è sempre più vicino e tra le squadre più attive ci saranno con ogni probabilità il Napoli di Antonio Conte e la Juventus di Thiago Motta.

Entrambe le squadre, seppur per motivi diversi, dovranno necessariamente intervenire sul mercato per rinforzare e aggiustare la rosa costruita in estate. Tante le situazioni che Cristiano Giuntoli per i bianconeri e Giovanni Manna per gli azzurri stanno osservando, con i due direttori sportivi che saranno attenti alle occasioni per portare nelle rispettive squadre i rinforzi necessari.

Gli infortuni hanno rallentato il progetto della Juventus di Thiago Motta. Troppi gli stop che hanno colpito i bianconeri in questi primi mesi di stagione, con il tecnico ex Bologna che spesso ha dovuto fare i conti con una rosa in piena emergenza e con scelte particolari. I gravi infortuni di Bremer e Cabal, che hanno riportato la rottura del crociato, e la lungodegenza di Milik, che non ha ancora smaltito vecchi infortuni, hanno portato ad adattamenti a sorpresa, come Locatelli centrale di difesa o Weah centravanti. L’ultima mossa in casa Juve è stato McKennie come terzino sinistro, con l’americano che si è confermato un jolly preziosissimo.

Conte, invece, ha dovuto fare i conti con problemi importanti soprattutto nelle scorse settimane. Da un lato l’infortunio di Buongiorno, che costringerà gli azzurri ad intervenire sul mercato. Dall’altro lato una rosa giudicata non all’altezza, soprattutto nelle seconde linee. L’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio di Baroni ha lasciato scorie importanti nella rosa degli azzurri, motivo per cui sarà necessario intervenire a gennaio.

Danilo e Fagioli in uscita dalla Juve: il Napoli prova il doppio colpo

Per intervenire sul mercato, la Juventus sarà costretta a monetizzare a gennaio, vista la necessità di acquistare almeno un difensore centrale. Tra i principali nomi in uscita c’è Nicolò Fagioli, che sta giocando sempre meno. Il centrocampista bianconero è molto apprezzato da Antonio Conte, con il Napoli che già in estate si era interessato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza azzurra guidata da Giovanni Manna potrebbe fare un tentativo a gennaio per portarlo in Campania, soprattutto qualora dovesse partire Folorunsho, uno dei tanti epurati di Conte. Sempre la Rosea riporta dell’interesse azzurro che persiste per Danilo, considerato un jolly ideale per il Napoli, che con la sua esperienza potrebbe sicuramente essere utile alla causa azzurra.

Nonostante le smentite dell’attuale capitano bianconero, i contatti sembrano continuare, e la pista è tutt’altro che chiusa. La Juventus, dal canto suo, osserva Giacomo Raspadori. L’asse Torino-Napoli potrebbe tornare ad essere caldissimo.