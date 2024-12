Marko Arnautovic potrebbe lasciare l’Inter nelle prossime seettimane, per quello che sarebbe il secondo addio alla maglia nerazzurra da parte dell’attaccante austriaco.

L’ex attaccante del Bologna è tornato a Milano nell’estate del 2023, tredici anni dopo aver vinto Scudetto, Coppa Italia e Champions League in quella meravigliosa annata 2009/2010 sotto la guida di Josè Mourinho. All’epoca Arnautovic era solo un giovane dalle grandi speranze, mentre tredici anni dopo è tornato un calciatore più maturo, con più esperienza e con una leadership costruitasi negli anni.

La scelta di riportarlo a Milano, infatti, è stata fatta anche e soprattutto in tal senso, visto che sulle qualità del calciatore c’era poco su cui ragionare. L’attaccante nerazzurro, infatti, è stato parte fondamentale del gruppo che ha conquistato lo Scudetto della seconda stella. Il suo rapporto con alcuni compagni di squadra, soprattutto con Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani, ha portato leggerezza e allegria nello spogliatoio. Non ci sono dubbi che si tratti di uno dei pezzi più pregiati dello spogliatoio dell’Inter, ma potrebbe non bastare per continuare a scrivere il suo futuro a tinte nerazzurre. Non è esclusa, infatti, la sua cessione nel prossimo mercato di gennaio.

Il Torino spinge per Arnautovic: affondo pronto tra poche settimane

Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte e saranno tanti i movimenti che riguarderanno le squadre di Serie A. Tra queste, senza alcun dubbio, il Torino sarà tra le più attive. Dopo le tante difficoltà e le rumorosissime proteste della tifoseria granata, Urbano Cairo dovrà necessariamente intervenire per rinforzare la rosa a disposizione di mister Paolo Vanoli.

La cessione di Raoul Bellanova prima e la rottura del legamento crociato di Duvan Zapata poi hanno sicuramente cambiato in corso d’opera le ambizioni granata. Soprattutto lo stop del centravanti colombiano ha causato non pochi problemi a Vanoli, motivo per cui un intervento in attacco sarà necessario. Ed il primo nome sulla lista è proprio quello di Marko Arnautovic.

Come riportato da Tuttosport, l’Inter sarebbe disposta ad aprire alla cessione, e il calciatore potrebbe dare piena disponibilità per aumentare il suo minutaggio. Il Torino, dal canto suo, potrebbe proporre al centravanti austriaco un contratto lungo fino al 2026, in modo da poter garantire un progetto e anche uno stipendio importante.

Con ogni probabilità i granata andranno all’assalto di Arnautovic già nei primi giorni del 2025, vista l’urgenza di mettere un centravanti a disposizione di Vanoli. L’alternativa all’austriaco resta Giovanni Simeone, ma il Cholito per motivi economici in questo momento non sembra essere alla portata dei granata.