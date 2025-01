La Juve di Cristiano Giuntoli perde un altro obiettivo: il giocatore è pronto a lasciare il Milan, ma non per approdare in bianconero

L’asse Milano-Torino, per la precisione quello tra Milan e Juve, è stato molto caldo nelle ultime sessioni di mercato e ha avuto diversi capitoli. Dopo il passaggio di Kalulu in bianconero, nuove operazioni erano alla finestra già per gennaio. Inizialmente si era discusso di Danilo, in uscita dalla squadra dove per diversi anni ha fatto da capitano.

Poi si è discusso soprattutto di Fikayo Tomori. Il centrale poteva essere il rinforzo ideale per la retroguardia piemontese, contando i diversi problemi derivanti dai gravi infortuni avuti in questa stagione, come quello di Bremer. Si cerca un difensore di discreta esperienza che possa guidare il reparto ma al tempo stesso ad un prezzo accessibile. Non è un’impresa facile. L’ex Chelsea sembrava corrispondere all’identikit perfetto, dopo esser finito ai margini della squadra di Fonseca.

La Juve perde un altro obiettivo dal Milan: tifosi inferociti

Con il passaggio a Sergio Conceicao c’è stato il veto alla cessione dell’inglese imposto dall’allenatore ex Porto. Tomori è stato subito rilanciato e si appresta ad essere nuovamente centrale nella difesa del “Diavolo”. La Juve ha perso così una ghiotta chance. Ma non è finita qui.

Negli ultimi giorni, infatti, si discuteva dell’interesse per Davide Calabria, il cui futuro al Milan non sembra essere cambiato nonostante il passaggio da Fonseca a Conceicao. Il terzino è in scadenza di contratto e l’intesa per il rinnovo non è stata trovata: andrà via a zero a giugno. Se dovesse arrivare però un’offerta in questa finestra di mercato invernale, il giocatore sarà ceduto per monetizzare un minimo dal suo addio. La Juve, che deve sostituire anche Cabal, era sulle sue tracce ma giorno dopo giorno la candidatura si è raffreddata. E ora rischia di perdere anche Calabria, che potrebbe accasarsi altrove.

Negli ultimi giorni, infatti, come riportato dal portale TMW sul giocatore è piombato il Galatasaray. Il club turco ha preso informazioni ma la sua intenzione è comunque di restare in rossonero fino a fine stagione, senza accelerare l’addio. Anche perché è convinto di giocarsi le sue chance e rilanciarsi con Conceicao. Tutto però passa anche dall’offerta che farà il Galatasaray: in caso di proposta irrinunciabile sia il Milan che il classe ’96 opteranno per salutarsi con sei mesi d’anticipo. Qualsiasi cosa deciderà il verdetto per la Juve sembra essere lo stesso: non arriverà.