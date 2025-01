L’Italia si prepara ad ospitare un’altra gara: dopo il fine settimana della velocità a Cortina d’Ampezzo, la Coppa del Mondo 2024/2025 di sci alpino femminile si sposta a Kronplatz per il gigante di martedì 21 gennaio. Fari puntati, naturalmente, su Federica Brignone, vincitrice del Super G di domenica e terza classificata nella discesa di sabato nella località veneta. Risultati importantissimi su una pista che spesso ha detto male alla Tigre di La Salle (non era mai salita sul podio prima a Cortina), che la rilanciano anche in classifica generale. Dopo aver disputato 17 delle 35 gare previste nella stagione del massimo circuito internazionale, la valdostana classe ’90 è pettorale giallo con 639 punti. Alle sue spalle la svizzera Camille Rast (533), la svedese Sara Hector (507) e l’attuale detentrice della Sfera di Cristallo, Lara Gut-Behrami (quarta con 504 punti).

Proprio la 33enne elvetica sarà la sciatrice al via con il miglior bottino di podi a Kronplatz (vista l’assenza della tre volte vincitrice Michaela Shiffrin), grazie al successo di un anno fa e due secondi posti (2023 e 2021). Gut-Behrami non ha ancora vinto una gara in questa stagione, ma un successo a Krontplaz la farebbe entrare definitivamente nel gotha dello sci alpino. Gut-Behrami, infatti, ha vinto nove slalom giganti in carriera e qualora arrivasse il decimo, diventerebbe la prima donna a completare il triplo-doppio, ossia ad andare in doppia cifra di vittorie in tre specialità. La svizzera, che in carriera vanta 13 vittorie in discesa e 22 in Super G, raggiungerebbe in questo speciale club l’austriaco Hermann Maier e l’elvetico Pirmin Zurbriggen. Inutile dire che una vittoria consentirebbe a Gut-Behrami di accorciare su Brignone nella generale, ma le avversarie da temere sono diverse.

PRECEDENTI DELL’ITALIA E CURIOSITA’

I precedenti sulle nevi di Plan de Corones sorridono all’Italia, che in passato ha conquistato sei podi, grazie a Brignone e Bassino. Nell’esordio assoluto della “Erta” in Coppa del Mondo, il 24 gennaio 2017, a trionfare fu proprio Federica Brignone, davanti alla francese Tessa Worley e a Marta Bassino, terza. La valdostana è poi tornata sul podio l’anno successivo chiudendo al terzo posto, stesso piazzamento del 2023. La nativa di Borgo San Dalmazzo, invece, non è mai andata oltre il terzo gradino del podio, dove è salita anche nel 2019 e nel 2021. La speranza è che Bassino possa ritrovare buone sensazioni su questa pista molto tecnica e mostrare tutto il suo grandissimo talento, rimasto in ombra in questa stagione. Brignone, invece, punta al grande risultato in gigante per dare continuità alle vittorie di Soelden e Semmering e mettersi alle spalle le uscite di Killington e Kranjska Gora.

Tra le avversarie da tenere d’occhio spicca il nome di Sara Hector, pettorale rosso di specialità grazie alle vittorie di Killington e Kranjska Gora, il secondo posto di Semmering ed il 15esimo di Soelden. La 32enne svedese vuole un altro risultato di peso per avvicinarsi alla conquista della sua prima Coppa di specialità. Hector, infatti, ha sfiorato la Coppetta nella stagione 2021/2022, la sua migliore finora, in cui ha chiuso seconda con due vittorie. Punta al primo trionfo stagionale, invece, Alice Robinson, seconda classificata lo scorso anno a Kronplatz a pari merito proprio con Hector. Qualora riuscisse nell’impresa, Robinson raggiungerebbe quota quattro successi in Coppa del Mondo in carriera, diventando così la neozelandese più vincente di sempre al pari di Claudia Riegler.

BRIGNONE, PELLEGRINO, WIERER E FONTANA: LA MAGICA CLASSE ’90 CHE CONTINUA AD EMOZIONARE

LA CLASSIFICA DI GIGANTE PRIMA DI KRONPLATZ 2025

La classifica di specialità del gigante, prima della gara di Plan de Corones, vede al comando la svedese Sara Hector. Seconda posizione a pari merito per Federica Brignone ed Alice Robinson, mentre Lara Gut-Behrami è appena fuori dalla top-10 (11esima con 89 punti). Tornando in casa Italia, Marta Bassino è 16esima e Sofia Goggia chiude la top-20; più indietro le altre azzurre. Ecco la classifica di gigante con la top-10 ed i piazzamenti di tutte le azzurre a punti:

1. Sara Hector (Swe) 296

2. Federica Brignone (Ita) 200

2. Alice Robinson (Nzl) 200

4. Thea Stjernesund (Nor) 152

5. Julia Scheib (Aut) 150

6. Lara Colturi (Alb) 148

7. Zrinka Ljutic (Cro) 147

8. Camille Rast (Sui) 128

9. Nina O’Brien (Usa) 116

10. Paula Moltzan (Usa) 114

16. Marta Bassino (Ita) 56

20. Sofia Goggia (Ita) 45

25. Asja Zenere (Ita) 33

35. Ilaria Ghisalberti (Ita) 18

36. Lara Della Mea (Ita) 17

39. Giorgia Collomb (Ita) 12

46. Roberta Melesi (Ita) 3