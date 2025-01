Ultima sfida dei gironi per Conegliano, Scandicci e Milano nella Cev Champions League 2024/2025 di volley femminile. Le venete e le toscane sono già certe della qualificazione ai quarti di finale, ma vincere è importantissimo per poter poi beneficiare di un accoppiamento più agevole. Le pantere di Daniele Santarelli scendono sul campo di casa per affrontare il Resovia, secondo nella Pool A e a caccia di punti in questa difficilissima trasferta per tenere vivo il sogno. L’Imoco Conegliano, che finora ha concesso solamente un set (proprio contro le polacche all’andata), va a caccia di un’altra prestazione maiuscola per chiudere in bellezza il girone e rimanere imbattute in stagione.

Un po’ a sorpresa, visto quanto sta succedendo nel campionato italiano, la migliore italiana in Champions è la Savino Del Bene Scandicci. Le toscane di Marco Gaspari, infatti, non hanno ancora perso un set ed ora vogliono un altro 3-0 davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte della rete ci sono le polacche del Bielsko-Biala, che proveranno a strappare qualche punto per difendere la seconda posizione nel girone E e sperare così nel passaggio del turno. Grande attesa poi per il big-match del gruppo C: la Numia Vero Volley Milano ospita il Vakifbank Istanbul. Le meneghini di Stefano Lavarini vogliono riscattare la netta sconfitta incassata all’andata in Turchia per firmare il sorpasso. La squadra guidata da Giovanni Guidetti però non ha alcuna intenzione di lasciare il primo posto all’ultima giornata e promette ancora una volta battaglia.

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE: TUTTI I RISULTATI

CEV CHAMPIONS LEAGUE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

ITALVOLLEY, UN 2024 DA RICORDARE: FINALMENTE L’ORO OLIMPICO

SESTO TURNO GIRONI: PROGRAMMA E TV

Le partite di Conegliano, Milano e Scandicci del sesto turno dei gironi della Cev Champions League 2024/2025 di volley femminile saranno trasmesse in diretta tv per gli abbonati sui canali Sky Sport, visibili anche su Sky Go e Now, e in diretta streaming su DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, le cronache al termine, tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. Di seguito, il calendario completo della sesta giornata con date e orari italiani.

MERCOLEDI’ 22 GENNAIO

15.00 Eczacibasi Dynavit Istanbul vs Levallois Paris Saint Cloud (Pool B)

17.00 Calcit Kamnik vs FC Porto (Pool C)

18.00 SSC Palmberg Schwerin vs Tent Obrenovac (Pool B)

18.00 Fenerbahce Medicana Istanbul vs Neptunes Nantes (Pool D)

18.30 Vasas Obuda Budapest vs PGE Grot Budowlani Lodz (Pool D)

19.00 Maritza Plovdiv vs Mladost Zagabria (Pool A)

19.00 Allianz MTV Stoccarda vs C.S.O. Voluntari 2005 (Pool E)

20.00 Numia Vero Volley Milano vs Vakifbank Istanbul (Pool C)

20.00 Savino Del Bene Scandicci vs BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala (Pool E)

20.30 A. Carraro Imoco Conegliano vs Developres Resovia (Pool A)

LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DOPO LA QUINTA GIORNATA

POOL A

1. A. Carraro Imoco Conegliano (ITA) 5V-0P-15pt

2. Developres Resovia (POL) 4V-1P-12pt

3. Maritza Plovdiv (BUL) 1V-4P-3pt

4. Mladost Zagabria (CRO) 0V-5P-0pt

POOL B

1. Eczacibasi Dynavit Istanbul (TUR) 5V-0P-15pt

2. Tent Obrenovac (SRB) 3V-2P-8pt

3. SSC Palmberg Schwerin (GER) 2V-3P-5pt

4. Levallois Paris Saint Cloud (FRA) 0V-5P-2pt

POOL C

1. Vakifbank Istanbul (TUR) 5V-0P-15pt

2. Numia Vero Volley Milano (ITA) 4V-1P-12pt

3. Fc Porto (POR) 1V-4P-3pt

4. Calcit Kamnik (SLO) 0V-5P-0pt

POOL D

1. Fenerbahce Medicana Istanbul (TUR) 5V-0P-15pt

2. PGE Grot Budowlani Lodz (POL) 3V-2P-8pt

3. Vasas Obuda Budapest (HUN) 2V-3P-5pt

4. Neptunes Nantes (FRA) 0V-5P-2pt

POOL E

1. Savino Del Bene Scandicci (ITA) 5V-0P-15pt

2. Allianz MTV Stoccarda (GER) 2V-3P-6pt

3. BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala (POL) 2V-3P-6pt

4. C.S.O. Voluntari (ROU) 2005 1V-4P-3pt