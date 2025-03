Sta per prendere il via il primo Masters 1000 della stagione. A Indian Wells punti pesanti in palio nel primo dei due tornei del Sunshine Double di marzo. Assente Jannik Sinner per squalifica, manca il dominatore degli ultimi anni del cemento. Non c’è un vero e proprio favorito, ma Carlos Alcaraz è chiamato alla difesa del titolo conquistato lo scorso anno, battendo proprio Sinner in semifinale. Il tabellone della testa di serie numero 2 è piuttosto insidioso sin da subito. Al secondo turno dovrebbe esserci Quentin Halys, semifinalista nel 500 di Dubai, e al terzo Denis Shapovalov, vincitore del 500 di Dallas e semifinalista nel 500 di Acapulco, inscenerebbe una sfida scoppiettante. La potenziale semifinale è con Taylor Fritz, mentre la finale con uno tra Danil Medvedev e Alexander Zverev. Grande attesa per il possibile rematch dei quarti degli Australian Open con Novak Djokovic, che dovrà però superare Alex de Minaur agli ottavi. Zverev, testa di serie numero 1, ha sul suo cammino Stefanos Tsitsipas (quarti di finale), fresco vincitore del 500 di Dubai, e Medvedev. Non da sottovalutare il possibile ottavo di finale con Tomas Machac, entrato in top 20 da lunedì dopo il trionfo ad Acapulco. Il sorteggio meno impegnativo è capitato a Taylor Fritz. Il vincitore dell’edizione 2022, in finale con Rafa Nadal. Secondo e terzo turno potenziali sono con Baez e Tabilo, entrambi avversari più che morbidi per prendere confidenza con il torneo. Gli ottavi di finale con Auger-Aliassime non sono da sottovalutare, ma il canadese è reduce da quasi 20 partite giocate in due mesi e dipenderà molto dalla sua condizione fisica. Il quarto di finale con Rublev è un buon viatico per tornare in semifinale sul cemento di casa. La parte alta del tabellone è meno prevedibile di quella bassa. Danil Medvedev e Casper Ruud sono i favoriti guardando le teste di serie. Il russo non vince un titolo Atp dagli Internazionali d’Italia 2023 e deve difendere la finale dello scorso anno persa con Alcaraz. Insidia il possibile ottavo di finale con uno tra Tommy Paul e Stefanos Tsitsipas. Il norvegese su cemento è più che affrontabile ed è preventivabile una sorpresa in quello spicchio di tabellone. Grande incognita la condizione fisica di Novak Djokovic, che potrebbe avere un secondo turno spettacolare con Nick Kyrgios. Anche il terzo turno con Davidovich Fokina non sarebbe una passeggiata.

Gli italiani

Tabellone complicato per quasi tutti gli azzurri. Lorenzo Musetti è la testa di serie più alta, ma bisognerà capire se la lesione di primo grado al soleo, rimediata a Rio de Janeiro, sarà del tutto smaltita. Il sorteggio del numero 1 d’Italia è stato benevolo e c’è l’opportunità di fare bene. Bye al primo turno, possibile esordio con uno tra Safiullin e Opelka. Al terzo turno Fils in questo momento della stagione è una buona pescata. Il potenziale ottavo sarebbe con Casper Ruud, avversario non così ostico su cemento. Matteo Berrettini può prendersi subito la rivincita su Stefanos Tsitsipas. Bye la primo turno per il romano, che al secondo turno avrà uno tra Carballes Baena e O’Connel. In caso di successo sarà molto probabilmente sfida con il greco per un posto negli ottavi di finale, dove dovrebbe arrivare uno tra Rune e Humbert. Il tabellone è promettente, ma tutto girerà sulla sfida con Tsitsipas. Dalla stessa parte di tabellone di Musetti e Berrettini ci sono anche Flavio Cobolli e Luca Nardi. Il romano ha dimostrato una condizione fisica in crescita ad Acapulco (sconfitta con Shelton in due tie-break) e al primo turno avrà un qualificato. Il potenziale secondo turno è con il tennista di casa Alex Michelsen. Terzo turno in vista con Medvedev. Nardi farà il suo esordio con Cameron Norrie. Il britannico non è più quello del 2022 ed è un avversario alla portata del marchigiano. Il secondo turno con Lehecka potrebbe essere già un ostacolo difficile da superare. Nella parte bassa di tabellone c’è Matteo Arnaldi. Esordio con Kovacevic ma secondo turno in vista con Rublev. Buon primo turno per Lorenzo Sonego (Goffin), che al secondo turno avrà Alex de Minaur. In grande difficoltà Luciano Darderi, che cercherà di tornare al successo contro Diaz Acosta.