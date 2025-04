Stefania Constantini e Amos Mosaner partono con una vittoria ai Mondiali di doppio misto di curling, a Fredericton, in Canada. I campioni olimpici di Pechino 2022 – al ritorno in coppia a tre anni di distanza dai Giochi Invernali in Cina – superano la Finlandia con lo score di 10-3. Un risultato mai in discussione, messo in cassaforte dopo due end. Gli azzurri iniziano con il martello e piazzano subito due stone a punto. Poi rubano la seconda mano, portando il parziale sul 4-0. Un segnale forte e chiaro, con i finlandesi fin troppo timidi nella reazione. Immonen e Sipila giocano la power play, ma gli azzurri limitano i danni e concedono un solo punto ai rivali. Nel momento decisivo, l’Italia non fa sconti e preme sull’acceleratore. Prima porta in cascina altri tre punti frutto di una strategia perfetta e di una doppia bocciata mancata dai finlandesi. Poi ruba nuovamente la mano salendo sull’8-1. La Finlandia accorcia le distanze nel sesto end (8-3), ma nel round successivo le bocciate puntuali di Mosaner e Constantini regalano altri due punti agli azzurri fino al definitivo 10-3.

L’Italia tornerà sul ghiaccio canadese nella sessione serale di oggi. Alle 23:00 è in programma la sfida contro la Germania, battuta dai padroni di casa col risultato di 10-5. L’Italia spera di rimanere a punteggio pieno nel gruppo A, che la vede in compagnia anche di Canada, Cina, Corea del Sud, Danimarca, Paesi Bassi, Scozia e Svezia. Nel girone B invece sono presenti Australia, Repubblica Ceca, Estonia, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Spagna, Svizzera, Turchia e USA. Le squadre vincitrici dei due gironi accederanno direttamente in semifinale mentre le due seconde e le due terze classificate accederanno ad un qualification game con in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie. L’obiettivo degli azzurri è quello di migliorare la quinta posizione del 2021, anno dell’unica partecipazione della coppia d’oro del doppio misto azzurro ai Mondiali visto che nelle ultime tre edizioni Constantini ha affiancato prima Arman (2022 e 2023) e poi De Zanna (2024).