In casa Napoli è definitivamente scoppiato il caso Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano ha comunicato alla dirigenza azzurra la sua volontà di voler partire già in questo mercato di gennaio, una scelta a sorpresa che ha spiazzato Antonio Conte e tutto il mondo partenopeo. A confermare la delicatissima situazione è stato proprio l’allenatore azzurro nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli – Hellas Verona, in cui il tecnico salentino ha annunciato sia l’assenza del georgiano per la sfida del Maradona, sia la richiesta di partire fatta dal numero 77, non nascondendo tutta la sua delusione.

“Quest’estate aveva chiesto di essere ceduto e non era l’unico. Ora Kvara ha chiesto al club di essere ceduto, senza giri di parole. Ho parlato con lui e mi ha confermato questa decisione. Personalmente provo una grande delusione, sono stato sei mesi a farlo sentire al centro del progetto, a provare a fargli capire che si poteva fare qualcosa di importante qui, anche col club con un contratto che si doveva rinnovare. Siamo tornati all’inizio, da parte mia c’è grande delusione, significa che anche io non sia stato così convincente con le due parti nell’andare avanti insieme. Oggi mi trovo ad un punto che devo fare un passo indietro: non posso tenere giocatori con le catene. Ho avuto sei mesi per convincere le due parti a trovare una soluzione, è stato un fulmine a ciel sereno ma ora faccio un passo indietro, è giusto che la situazione la risolvano il club e l’entourage del giocatore. Forse in maniera presuntuosa pensavo di convincerlo, ma non ci sono riuscito. Devo fare un passo indietro, questa è la situazione. Kvara non è disponibile per il Verona, vedremo cosa accadrà per il futuro, perderemo un calciatore importante“.

Parole forti, parole nette che segnano una rottura netta e indicano la strada inevitabile della cessione. Sul georgiano è fortissimo il Paris Saint-Germain, che ha già un accordo verbale con lui e che porterà nelle prossime ore un’offerta al Napoli. Gli azzurri chiedono non meno di 70-80 milioni per cedere Kvaratskhelia, una cifra importante che sarà subito reinvestita per sostituirlo a dovere.

Chiesa o Kulusevski per il post Kvara: il Napoli prepara l’affondo

Sostituire Khvicha Kvaratskhelia non sarà affatto semplice, anche avendo in cassa gli eventuali 80 milioni che il PSG potrebbe offrire nelle prossime ore. Sul taccuino di Giovanni Manna sono finiti due calciatori che conosce molto bene, con un passato alla Juventus e che già conoscono il calcio italiano: Dejan Kulusevski e Federico Chiesa.

Il primo sta vivendo un’ottima stagione con la maglia del Tottenham, con sette gol segnati in trenta presenze e una continuità di prestazioni che non si era vista nelle stagioni precedenti. Gli Spurs non lo libererebbero certo con facilità, ma la disponibilità economica del Napoli potrebbe fare la differenza. Kulusevski è già stato allenato da Antonio Conte quando era al Tottenham, e la sua duttilità è apprezzata dal tecnico azzurro. Discorso diverso, invece, per Chiesa, che ha avuto un inizio di stagione difficilissimo a causa dei tanti infortuni e che sta pian piano provando a ritagliarsi uno spazio nello straordinario Liverpool di Arne Slot. L’ex Juve ha trovato proprio poche ore fa il suo primo gol in maglia Reds, nella sfida di FA Cup ad Anfield contro l’Accrington. Il Liverpool non alzerebbe un muro davanti alla richiesta del Napoli, motivo per cui Chiesa potrebbe essere una grande opportunità di mercato per gli azzurri.

Via Kvara, dentro – forse – un ex Juventus: il mercato del Napoli è pronto a prendere una piega totalmente inaspettata.