Juventus, ufficiale: Zakaria ceduto al Monaco per 20 milioni

Denis Zakaria è stato ceduto dalla Juventus al Monaco a titolo definitivo per una cifra pari a 20 milioni di euro pagabili in quattro rate. Il mediano, rientrato dal prestito al Chelsea, saluta dopo un anno e mezzo i bianconeri “a fronte di un corrispettivo di 20 milioni di euro, pagabile in quattro esercizi. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio 2023/2024 pari a 4,6 milioni di euro, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà, compensi agli agenti e sell-on fee)”.