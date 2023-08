L’Hoffenheim accede ai sedicesimi di finale della Coppa di Germania. Netto successo per 4-1 in casa del Lubeck, formazione che milita nel campionato della serie C tedesca. La squadra di casa era anche passata in vantaggio con la rete di Gozusirin su rigore, prima di subire la rimonta. Doppietta di Kramaric per il ribaltone, poi chiudono i conti Bulter e Justvan.