Juventus, suggestione Henderson per il centrocampo: contatti con l’ex Liverpool

La Juventus continua a guardarsi intorno, alla ricerca di un rinforzo di peso a centrocampo nella sessione invernale di calciomercato. Stando a quanto riferito in queste ore da Sky Sport, i bianconeri si starebbero rivolgendo con lo sguardo anche ai “delusi” dall’Arabia Saudita. Ecco così il nome di Jordan Henderson, inglese classe ’90 ed ex capitano del Liverpool, già “stanco” della sua esperienza con la maglia dell’Al Ettifaq. Il giocatore britannico sarebbe pronto a fare carte false per tornare in Europa e la Juventus sta vagliando la possibilità di prendere Henderson in prestito fino a fine stagione. Il giocatore però preferirebbe un’altra formula, con contratto di almeno una stagione e mezzo. Non resta che attendere per capire se davvero Henderson approderà in Serie A, dando il via a un movimento inverso di ritorno dall’Arabia Saudita.