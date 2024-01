Wanda Nara su Icardi: “Aveva quattro cellulari per le donne”

Wanda Nara, intervenuta nel programma della sorella Zaira, è tornata a parlare del suo rapporto con Mauro Icardi. In particolare, l’argentina è tornata indietro nel tempo al periodo in cui lei e l’attaccante ora in forza al Galatasaray avevano iniziato a conoscersi. “Eravamo amici e c’era una certa vibrazione nell’aria, ma non sapevo se ero io o tutti e due o anche qualcun altro – racconta – Era pazzesco, lui mi diceva che aveva quattro cellulari per parlare con le donne. Le aveva divise per continente.” C’è spazio anche per un aneddoto divertente: “Un giorno andammo insieme in barca con degli amici, c’era anche il mio ex marito (Maxi Lopez, ndr). Mauro mi chiese di tenergli il telefono, io mi guardai intorno e lo buttai in acqua. Verso le 18 iniziò a cercare il cellulare come un disperato, sollevando tutte le stuoie. Anche io lo cercavo, ma il telefono era sparito.”