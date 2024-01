Al Ahli, Gabri Veiga: “In Arabia per soldi? Chi lo dice non mi conosce, vorrei rispetto”

Gabri Veiga torna a parlare, dopo le polemiche per il suo passaggio in Arabia Saudita a 21 anni nel momento dell’esplosione ai massimi livelli con la maglia del Celta Vigo. Un’operazione discussa anche in Italia, visto che l’attaccante accettando l’offerta dell’Al Ahli ha di fatto declinato la proposta del Napoli. Sui motivi della sua scelta, Veiga è molto chiaro: “In molti pensano che l’abbia fatto per soldi, ma chi lo dice non mi conosce – spiega – Solo i miei amici, la mia famiglia e i miei agenti sanno cosa c’è dietro. Chi mi è vicino mi capisce e mi supporta, le critiche vengono da chi è lontano. Non so se è invidia o mancanza di empatia, so solo che vorrei rispetto per poter rispettare tutti. E’ stata una mia decisione personale, vorrei fosse rispettata sia che fosse giusta o sbagliata.”

Sui primi mesi in Arabia, Veiga racconta: “All’inizio non è stato semplice ambientarsi, siamo migliorati tanto a partire da quando abbiamo vinto il derby contro l’Al-Ittihad. Adesso vogliamo arrivare tra le prime tre in campionato, così da qualificarci per la Champions League asiatica. Sarebbe un risultato molto importante per il club”.