Fabio Cannavaro rileva il campo Paradiso, ci si è allenato per anni Maradona

Il campo Paradiso è stato acquistato da Fabio Cannavaro. Per anni scenario degli allenamenti di Diego Armando Maradona, col suo iconico cancelletto azzurro, negli ultimi anni era finito in uno stato di profondo degrado, vittima di furti, vandalismo e ormai lontano dai fasti che furono e in condizioni fatiscenti. Il capitano dell’Italia campione del mondo ha confermato all’Ansa di aver proceduto con l’acquisto: “Adesso si può dire… le porte del Centro Paradiso si riapriranno. Oggi ho fatto l’atto, ho rilevato il centro Paradiso di Soccavo. Ci provavo da 15 anni. L’idea è quella di ripristinare il campo, fare scuole calcio, far giocare i ragazzi. È una cosa che mi fa molto piacere”.