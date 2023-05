Juventus, possibile rescissione contrattuale con Ihattaren

Ancora problemi in casa Juventus: la società sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di rescindere il contratto con Mohamed Ihattaren, ormai più famoso per i guai con la giustizia che le sue qualità sportive. L’ex Ajax, negli ultimi due mesi, è stato infatti arrestato due volte per presunte aggressioni alla compagna e nell’ambito di un’inchiesta legata alla criminalità organizzata in Olanda. Il media olandese ‘De Telegraaf’ ha riportato come Ihattaren avrebbe ricevuto minacce dal circolo criminale di Amsterdam a causa della sua relazione con una ragazza. Secondo i media dei Paesi Bassi, la Juventus vorrebbe chiudere definitivamente i propri rapporti con il calciatore, di proprietà bianconera dall’agosto 2021. Egli non ha mai disputato una gara ufficiale con la maglia dei torinesi, con cui ha un contratto valido sino al 30 giugno 2025.