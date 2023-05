Boxe, Aziz Abbes Mouhiidine passa agevolmente su Boltaev: l’azzurro in semifinale ai Mondiali

L’Italia della Boxe esulta sotto i colpi di Azxiz Abbes Mouhiidine che ha staccato il pass per le semifinali dei Mondiali del 2023. Il peso massimo azzurro ha travolto nel quarto di finale il tagiko Davlat Boltaev con verdetto assoluto (5-0: cinque 30-27) in un quarto di finale a senso unico. Una gara che ha avuto un inizio chiaro e un finale molto bello per tutto il mondo e il movimento della Boxe italiana.

Mouhiidine, Campione d’Europa e argento iridato in carica, si è guadagnato la semifinale dei Mondiali e tornerà fra un paio di giorni sul ring affrontare l’armeno Narek Manasyan, che a sorpresa ha sconfitto il ben più quotato spagnolo Enmanuel Reyes Pla, avversario numero uno degli ultimi anni del pugile italiano.