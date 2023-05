Bayern Monaco, Muller medita l’addio a fine stagione

Il Bayern Monaco nella prossima estate potrebbe dare avvio ad una vera e propria rivoluzione della rosa con Thomas Tuchel al timone del club. Chi potrebbe salutare potrebbe essere un altro Thomas, Muller che dopo tantissime stagioni vissute in Baviera potrebbe concludere la sua storia con il Bayern.

Secondo la Bild, infatti, Muller starebbe meditando un clamoroso addio al Bayern Monaco: il giocatore non si sentirebbe sufficientemente apprezzato dalla società e, dopo aver trovato poco spazio con Tuchel scavalcato soprattutto per l’ascesa nelle gerarchie dal più giovane Musiala, potrebbe dire addio nel prossimo giugno. Il CEO del club, Kahn su Muller ha detto ai microfoni della Bild Sport: “Thomas è in forma, non si infortuna mai e ha un carattere incredibilmente forte. È un giocatore chiave per tutta la nostra struttura, sono sicuro che giocherà ancora molte altre partite con noi“.