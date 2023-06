Calciomercato Milan, Sky: “Contatti con Udinese per Samardzic”

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il Milan avrebbe individuato in Lazar Samardzic il possibile sostituto di Brahim Diaz per la trequarti rossonera. Per questo motivo sarebbero stati avviati i primi contatti con l’Udinese per capire la fattibilità dell’operazione per il centrocampista serbo che nella stagione appena conclusa ha firmato 5 gol e 4 assist in 37 presenze.