Juventus, il futuro del giovane talento Yildiz potrebbe essere lontano da Torino

Potrebbe essere lontano dalla Juventus il futuro del giovane Kenan Yildiz, attualmente protagonista con la squadra Primavera. Il 17enne turco ma nato in Germania pare stia prendendo in considerazione di lasciare il club bianconero, stando a quanto riporta Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland. Alla base ci sarebbero delle promesse non mantenuta dalla società piemontese verso Yildiz, che in questi primi mesi di 2023 si aspettava di fare il salto dalla Primavera alla Next Gen. Invece per ora è arrivata una sola presenza per lui nella squadra militante nel campionato di Serie C. Tra le squadre maggiormente interessate all’ex Bayern Monaco ci sarebbe il Benfica.